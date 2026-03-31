全面封堵 美大使：不會讓中國車從加拿大進美國

美駐加大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國駐加拿大大使表示，美國不會允許來自加拿大的的中國電動車進入其市場。在這之前，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在1月與中國達成協議，降低對這些汽車的關稅。

美駐加大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）接受加拿大《Rebel News》訪問時表示，這些車可以從中國進口到加拿大，但他們不可能越過邊境進入美國，這絕對不可能發生，華盛頓不會放任中國汽車從加拿大進入美國，並引用了與現代汽車收集和傳輸數據相關的安全問題。

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胡克斯特拉並未明確說明他的意思是指合法進口到加拿大的中國車將被拒絕辦理在美國轉售所需的文件、完全禁止過境，還是會面臨其他行政程序上的障礙。美國已推出法規，限制銷售或進口使用中國、俄羅斯技術的聯網車。

2024年，加拿大為了響應美國時任總統拜登（Joe Biden）的政策，對中國電動車徵收100％的關稅，這引發了中國對加拿大主要農產品徵收反制關稅。然而，川普在去年重返白宮後，還是對加拿大汽車徵收了關稅。

胡克斯特拉稱，加拿大並沒有真的受到關稅的傷害，加拿大目前與美國達成的協議是「世界第2好的協議」，除了汽車、木材、鋼鐵和鋁等特定產業外，只要加拿大商品依照《美墨加協定》的規範進行貿易，許多加拿大產品仍可以免去美國關稅。

受到世界兩大經濟體關稅的壓力，加拿大官員改變了策略，卡尼在1月與中國國家主席習近平達成關稅協議，允許中國以遠低於現行關稅的稅率向加拿大出口電動車，最初配額為12個月內4.9萬輛，作為交換，中國同意降低部份食品的進口關稅，包括油菜籽和龍蝦。

儘管，川普一再表示希望將汽車製造業帶回國內，但胡克斯特拉表示，加拿大並非美國官員在重塑全球貿易關係時最關心的問題。胡克斯特拉過去是密西根州議員，這是美國汽車工業中心，他表示，汽車工廠遷往美國「並非不可避免」。

大多數加拿大製造的汽車都含有一定比例的美國製造零件，胡克斯特拉指出，出口到美國的汽車，美國零件佔比高達50到75％，美方喜歡進口這類汽車。並補充，美國最大的威脅來自南韓、日本和墨西哥，在這些地方，確實可以採取一些措施，讓汽車生產重新回到美國，然後還得想想該如何應對中國，因為那是最大的威脅。

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