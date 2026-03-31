傳伊朗正在向胡塞施壓 要求再次攻擊紅海航運

知情人士表示，伊朗正在敦促胡塞武裝再次對紅海航運發動攻擊。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲官員表示，伊朗正在敦促葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）準備再次對紅海航運發動攻擊，但這將取決於美國是否進一步升級對伊朗的戰爭。

《彭博》報導，知情人士透露，由伊朗支持的胡塞武裝在向以色列發射彈道飛彈之後，正在考慮更具侵略性的行動。知情人士指出，胡塞武裝高層內部對於採取何種程度的激進策略存在分歧，這在一定程度上解釋了為什麼該組織在衝突爆發一個月後才正式介入。

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胡塞武裝週六（28日）發表聲明稱，他們將繼續軍事行動，直到美國和以色列停止對伊朗和其代理組織，包括黎巴嫩真主黨的攻擊。聲明中並未明確表示會襲擊行經紅海的油輪或其他船隻。

知情人士透露，美國和沙烏地阿拉伯官員已告知歐洲盟友，他們認為，該組織目前希望避免局勢進一步升級，以及對美國和沙烏地阿拉伯資產的攻擊。

不過，知情人士補充，美以對伊朗的戰爭持續時間愈長，胡塞武裝就愈可能將目標瞄準紅海地區。他們表示，該組織有可能拖延決策，以維持對美國的籌碼。

一名官員則提到，美國試圖佔領哈格島，可能促使胡塞武裝擴大攻擊規模。胡塞武裝對紅海南部、曼德海峽附近船隻的任何行動，預計都將進一步擾亂全球能源市場。自2月底衝突爆發以來，伊朗封鎖了荷姆茲海峽，使得這條水道變得至關重要。

由於荷姆茲海峽被封鎖，沙烏地阿拉伯加強了從紅海港口延布出口原油的規模，對於從延布前往亞洲的船隻而言，曼德海峽無疑是最快速的路線。

2023年底，加薩走廊爆發衝突以來，胡塞武裝幾乎全面封鎖了紅海南部和亞丁灣，禁止西方航運公司通行。胡塞武裝聲稱這是為了聲援巴勒斯坦，他們的攻擊一直持續到10月加薩停火為止。

但知情人士透露，胡塞武裝目前正面臨是否繼續參與伊朗戰爭的複雜抉擇，從德黑蘭的角度來看，代理武裝組織對海上航道的威脅，是其與美國談判的另一籌碼，進一步展現了伊朗擾亂全球經濟的能力。

雖然伊朗是胡塞武裝最重要的支持者，但他們也不一定會完全聽從德黑蘭的命令，該組織有自己的戰略考量，在從先前的轟炸行動中恢復前，預計會謹慎行事，避免引發美國或以色列的報復。

美國從2025年1月起對胡塞武裝發動攻擊，造成了重大損失，然而對華盛頓來說，這也是一次代價高昂的行動，美國總統川普於同年5月同意與胡塞武裝達成停火協議。

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