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美股收盤》四大指數漲跌互見！美光重挫近10％ 台積電ADR跌3.13％

2026/03/31 07:13

美股除了道瓊工業指數收盤小漲外，其他3大指數終場收跌。（路透）美股除了道瓊工業指數收盤小漲外，其他3大指數終場收跌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中東戰火未有平息跡象，投資人對於伊朗戰事升級的擔憂有所加深，使美國華爾街股市30日早盤漲幅收斂，除了道瓊工業指數收盤小漲外，其他3大指數終場收跌。

綜合媒體報導，川普表示，美國正與一個「更理性的政權」進行嚴肅談判，藉此結束戰爭，但同時重申先前的威脅，要求伊朗開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），否則將面臨美方對其油井與發電廠的攻擊。伊朗則形容美國的和平提案「不切實際」。中東戰爭帶來的不確定性令投資者感到不安，油價飆升也加劇了人們對通膨的擔憂。

焦點個股方面，費半成分股30日大多收跌，輝達下跌1.40％、博通下跌2.42%、AMD下跌2.95%，記憶體大廠美光股價更是重挫9.88%，延續財報公布後的賣壓，自3月中旬發布亮眼財報以來已回跌約30%。台積電ADR則是下跌3.13%，收在316.50美元。

道瓊工業指數小升49.50點或0.11%，收45216.14點。

標準普爾500指數小跌25.13點或0.39%，收6343.72點。

那斯達克指數下挫153.72點或0.73%，收20794.64點。

費城半導體指數重挫315.33點或4.23%，收7142.33點。

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