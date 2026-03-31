伊朗局勢不明！美半導體類股承壓 台積電ADR重挫2.8％

由於伊朗局勢不明，加上市場對 AI 投資回報產生質疑，費城半導體指數持續重挫，午盤台積電ADR大跌2.8%。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際油價持續上漲，週一美股漲跌互見，美國總統川普表示，結束對伊朗的戰爭指日可待，但如果無法很快達成和平協議，將摧毀伊朗所有發電廠。美國聯準會（Fed）主席鮑爾則說，他認為通膨預期依然穩固，因此Fed無需透過提高利率來因應。費城半導體指數持續重挫，午盤台積電ADR大跌2.8%。

川普在自家社群平台「真相社群」發文指出：「美國正在與1個全新的、更加合理的政權進行嚴肅的討論，以結束我們在伊朗的軍事行動。」

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但川普也警告，儘管「（與伊朗的談判）已經取得了巨大進展」，若不能很快達成和平協議，荷姆茲海峽不能立即重新開放，美國將透過炸毀並徹底摧毀伊朗所有的發電廠、油井和哈格島（可能還有所有海水淡化廠！）來結束我們在伊朗的美好「停留」。

週一布蘭特原油期貨價格上漲2.2%至每桶107.62美元，西德州中級原油期貨價格上漲3.5%至每桶103.09美元。

費城半導體指數重挫2.4%

鮑爾在哈佛大學的演說中表示，儘管能源價格上漲，但他認為通膨預期依然穩固，因此Fed無需透過提高利率來因應，短期內正確的做法是，不要被能源市場的短期波動所左右，而應專注於Fed實現物價穩定和低失業率的目標。

鮑爾指出：「通膨預期似乎在短期內保持穩定，但即便如此，我們最終或許還是會面臨如何因應這個問題，我們目前還沒有真正面臨這個問題，因為我們尚不清楚其經濟影響，但我們在做出決定時一定會考慮到更廣泛的背景因素。」

週一午盤道瓊工業指數上漲0.6%，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數下跌0.1%。此外，半導體類股的賣壓依然沉重，費城半導體指數重挫2.4%，輝達下跌0.5%，台積電下跌2.8%，主要因市場對 AI 投資回報產生質疑、評價面過高導致獲利了結，而記憶體領域受TurboQuant技術疑慮及市場對 AI 需求轉為保守，導致科技股整體波動放大、賣壓擴大。

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