貝森特：荷姆茲海峽將重新開放 與川普「唱雙簧」

美國財政部長貝森特週一（30日）表示，政府預計荷姆茲海峽（見圖）將重新開放供貨船通行。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特週一（30日）表示，政府預計荷姆茲海峽將重新開放供貨船通行，美國正致力於解決全球石油供應短缺問題。

貝森特週一在接受福斯新聞採訪時表示:「隨著時間推移，美國將重新控制該海峽，並將實現航行自由，無論是通過美國護航還是多國護航。」

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貝森特表示，全球石油市場每日面臨約1000萬至1200萬桶的供應缺口，政府正在努力解決這一問題。他表示，國際能源署協調釋放的戰略儲備每日貢獻約400萬桶，以填補這一缺口。

貝森特提到川普政府決定解除對俄羅斯和伊朗「已在運輸途中」石油的制裁。他表示，此舉並未向任何一國提供額外資金，稱「這兩個政權都沒有獲得額外資金」。

關於伊朗支持的胡塞武裝組織可能通過紅海造成的供應中斷，貝森特表示，「到目前為止，胡塞武裝一直非常安靜。」

此外，川普週一（30日）表示，如果具有重要戰略意義的荷姆茲海峽不能「立即」重新開放，和平協議不能「很快」達成，美國將「徹底」摧毀伊朗的發電廠、油井和哈格島。他的這番言論發表之際，正值中東危機進入第五週。

川普也在Truth Social 上發文表示：美國正在與一個全新的、更加合理的政權進行嚴肅的討論，以結束我們在伊朗的軍事行動。

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