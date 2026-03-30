金價可能跌落4000美元 避險框架被打破！外媒揭原因

儘管地緣政治風險不斷升級，黃金價格仍從1月的高點下跌21%，打破傳統的避險框架。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管地緣政治風險不斷升級，黃金價格仍從1月的高點下跌21%，打破傳統的避險框架。黃金價格下跌並非因為需求消失，而是因為在宏觀經濟環境下，能源驅動的通膨推高了實際收益率。此外，美元走強，聯準會維持利率不變，導致邊際流量從自主購買轉向被迫拋售。英媒報導，未來金價可能跌破4000美元的關卡，當前黃金價格反映的是戰爭的後果，而非戰爭本身。

中東戰爭仍在持續，為何金價下跌？Investing.com報導指出，3月2日，黃金價格達到5423美元，這是市場對2月28日伊朗空襲事件最初避險反應的高峰。然而，短短三週內，金價便從這一衝突高點回落約25%，觸及週期低點4079美元附近。

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與此同時，荷姆茲油輪的過境次數約為每天5艘，布倫特原油價格高於每桶100美元，地緣政治局勢也未見緩和。傳統的避險框架無法解釋這一走勢，而宏觀經濟框架則可以。黃金價格反映的是戰爭的後果，而非戰爭本身。

這一傳導機制透過兩個同時存在的管道發揮作用。首先是通膨預期。荷姆茲海峽的擾動導致布蘭特原油價格突破每桶100美元，從而改變了市場對聯準會政策路徑的解讀。

2026年初，期貨市場預期聯準會將降息兩次。到3月18日，聯邦公開市場委員會的預測中位數維持全年降息一次，即在12月的會議上降息，19位參與者中有7位預測全年不會降息。關鍵在於，市場在官方CPI數據公佈前就已經對通膨衝擊做出了定價。

第二個管道是美元。伊朗衝突爆發之初，全球資本同時湧向美元這項儲備貨幣避險資產和黃金。美元的流動優勢得以維持，而黃金的流動優勢則未能維持。

美元走強提高了非美元買家購買黃金的實際成本，並降低了黃金的邊際需求。從衝突爆發之初，對黃金的避險需求和對美元的避險需求就一直在相互競爭，而美元在能源結算中的製度性作用賦予了它結構性優勢。

能源進口經濟體以每桶103美元的價格購買石油，對美元的需求持續對歐元、日圓和新興市場貨幣構成貶值壓力，從而不斷鞏固了美元的強勢地位。

從2月28日衝突爆發到3月30日，金價走勢呈現持續的單邊下跌，而非回檔盤整。在最初的飆升之後，金價連續六週創下更低的高點和更低的低點，這一走勢將結構性趨勢的惡化與回調波動區分開來。

所有中短期移動平均線目前均顯著高於當前價格，其中50日均線位於約4968美元，構成任何反彈嘗試將遇到的第一道阻力。週期低點已與200日均線（約4079美元）重合，形成了一個技術上重要的壓縮區域，而非已確認的底部。

如果金價持續收於該水平下方，將失去當前牛市週期中的最後一個結構性支撐，並可能跌至先前的樞軸點3873美元以及BCA Research確定的3700美元技術參考點，從而直接威脅到4000美元的心理關口。

截至2026年3月30日，黃金價格為每盎司4493美元，較前一交易日上漲115美元，但仍比1月29日創下的歷史高點5595美元低約20%。





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