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台積電目標價調升至2800元 花旗銀行理由全說了

2026/03/30 21:09

台積電未來兩年營收成長動能可望進一步增強。花旗將目標價由台幣2600元上調至2800元。（美聯社）台積電未來兩年營收成長動能可望進一步增強。花旗將目標價由台幣2600元上調至2800元。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據花旗銀行最新研究報告，台積電未來兩年營收成長動能可望進一步增強。花旗維持「買入」評級，並將目標價由台幣2600元上調至2800元。

報告強調晶片需求不僅集中在AI加速器領域，更正向中央處理器、網路晶片及共封裝光學元件等更廣泛生態系統擴散。隨著供應鏈市場趨緊，台積電的定價權與利潤率韌性得以鞏固。

台積電正成為AI浪潮中最直接的受惠者之一。在產能利用率持續優化與技術領先優勢支撐下，毛利率可望穩定維持在約60％水準。隨著AI營收占比持續提升，其獲利結構將更加穩健，進一步鞏固在全球半導體產業的領導地位。

花旗調升目標價後，台積電目前股價約1780元仍有大幅上行空間。

台積電（2330）30日跳空以1780元開低，以1元差距滑落到季線之下，盤中一度拉升至1800元，最後一盤爆出8287張賣單，一口氣拉低15元股價，終場收在1780元，下跌40元。

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