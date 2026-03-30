你的電腦「含金量」有多少？外媒全說了

外媒指出，每台筆電大約含有0.1公克的黃金。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，黃金廣泛應用於電腦硬體零組件，鍍金製程也被用於提高組件的耐腐蝕性並延長其使用壽命。然而，每台電子設備的「含金量」仍然微乎其微，據美國貴金屬交易商SD Bullion稱，一台桌上型電腦大約含有0.2克黃金，一台筆記型電腦大約含有0.1克黃金。以台銀30日黃金存摺每公克4694元估算，桌機「含金量」價值939元，筆電約469元。

科技網站BGR報導，你的電子設備內部含有釹、銪等稀土金屬，以及金、銀等貴金屬。這或許會讓你萌生拆看看有多少黃金的衝動，然而，這恐怕並非什麼有利可圖的舉動。

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美國貴金屬交易商SD Bullion估計，普通桌機每台大約含有0.2克黃金，或許略多一些。筆記型電腦通常體積較小，大約含有0.1克黃金。

不過，倘若數量夠多，就能產生可觀的價值，前提願意拆解數百台設備來從中獲利。想想看，收集這些設備、拆解它們、分開並熔化其中的材料，需要多少人力。

報導說，其實幾乎所有現代電子產品都含有少量黃金，不僅僅是電腦或智慧型手機。冰箱、洗衣機、烘乾機、吸塵器、電視，甚至汽車等家用電器內部，都含有印刷電路板和使用黃金的小型元件，這正是為什麼最好回收舊電子產品，而不是直接丟棄的原因之一。這些稀有材料在許多情況下都可以回收再利用，而且回收還能防止它們進入土壤或污染環境。

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