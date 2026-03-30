殺紅眼！外資3月單月狂賣8895億 創史上最大

外資3月以來至今日止，賣超金額高達8895.37億元，創史上單月第一大賣超紀錄。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資卯起來砍台股，創史上第一大紀錄！受到中東戰事僵局持續，衝擊國際股市表現，今天（30日）包括日韓股市都呈現大跌，台股今天也收跌594.43點，收在3萬2518.16點。其中，外資空軍大舉轟炸台股，根據統計，外資3月以來至今日止，賣超金額高達8895.37億元，已經創史上單月第一大賣超紀錄。

外資殺紅眼、大舉出脫台股。投信分析師表示，儘管，市場雖期待和談，但中東戰局並未有突破性進展，使得局勢持續膠著，不利於股市反彈；其中，外資仍是最大空方、上週單週賣超1030億元，今日單日就外資大砍639.37億元，拖累台股表現。

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根據統計，2026年3月以來至今日止，外資累計賣超達8895.37億元，目前是「史上單月最大賣超」；進一步看，已經遠遠超過史上單月「第二大賣超」、2025年3月的賣超4656億元；至於史上單月「第三大賣超」是2025年11月的3748億元。

永豐投顧表示，目前短線焦點在中東與油價等，不過，台股主軸仍在AI建設的硬體紅利，加上展望中長線，我國企業獲利可望大幅成長，因此，建議繼續逢低買進；台新投顧指出，近期台股仍劇烈震盪，由於市場不確定性仍在，國際股市短期偏弱，不過，在AI競爭建設不變的前提下，建議投資人可找機會進場。

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