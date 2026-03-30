公勝保經掛牌上櫃首日 股價表現強勁收盤漲幅達23.6％

公勝保經董事長蔡聖威（左7）帶領經營團隊，在創辦人蔡文俊（左8）與李雯蕙（右8）夫婦的見證下敲響掛牌響鑼。（公勝保經提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕公勝保經（6028）今正式在證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。典禮由董事長蔡聖威帶領經營團隊，並在創辦人蔡文俊與李雯蕙夫婦的見證下完成敲鑼儀式。公勝保經今日以每股72元參考價掛牌，開盤價即衝上86.5元，盤中最高觸及89.6 元，最終以89元收盤，展現強勁的上櫃蜜月行情。

公勝保經成立於1993年，在台灣市場經營已逾33年，蔡聖威於致詞時指出，掛牌上櫃是公司發展的新起點，未來將以更高標準要求服務品質，以落實對客戶與合作夥伴的長期承諾，他並表示，上櫃後將致力於落實業務專業化、客群高端化與團隊菁英化三大策略，並利用資本市場的籌資管道吸引優秀人才，以提升企業整體的品牌信譽與競爭優勢。

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公勝保經2025年營收達到47.15億元，每股盈餘（EPS）為7.86元，雙雙創下該公司歷史新高；公勝保經2025年申請百萬圓桌會議（MDRT）的人數為629人，目標2026年達成1000人的目標。

受惠於去年亮眼的獲利基本面支撐，公勝保經上櫃首日的股價表現呈穩健走勢，開盤價86.5元，以掛牌參考價72元，換算漲幅為20.14％；開盤後股價一路走高，盤中最高觸及89.6元，最後以89元作收。市場分析認為，公勝保經憑藉高EPS與明確的數位轉型佈局，掛牌首日即吸引法人與長期投資人的目光，成交量也較興櫃時期顯著放大，顯示市場對其上櫃後的經營前景持正面看待。

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