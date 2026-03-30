甜甜價來了！越南榴槤價格大暴跌 短短1個月雪崩40％

越南榴槤價格大幅下跌。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕越媒披露，泰國是越南在中國市場最大的競爭對手，在榴槤開始收穫後，泰國榴槤大量出口到中國，導致越南榴槤價格在一個月內暴跌 40%。

《越南快訊》30日報導，越南蔬果協會秘書長鄧福阮（音譯，Dang Phuc Nguyen）表示，泰國的收穫季節是3月至6月，預計今年泰國的產量將增加16%，達到178萬噸，供應增加正在迅速拉低價格。

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泰國榴槤在中國越來越受歡迎，成為越南在中國市場最大的競爭對手，在榴槤開始收穫後，泰國向中國出口大量榴槤，造成越南榴槤價格在一個月內暴跌 40%。

湄公河三角洲種植的金枕頭榴槤目前售價僅每公斤9.5萬越南盾（約台幣114元），比2月底大跌35%至40%。Ri6品種的售價為每公斤7.5萬越南盾（約台幣90元），下跌25%。

報導說，越南農民通常優先將榴槤出口到中國，而非銷往國內，但現在他們被迫將大部分榴槤銷往國內，導致價格大跌。一些農民甚至擔心價格進一步下跌，願意以低於市價的價格出售榴槤。

同塔省的果農Hoa最近以每公斤5.5萬越南盾（約台幣66元）的價格，賣掉所有的Ri6，比一個月前的價格下跌21%。她原本希望價格上漲，最終失望了，只好快速出售，至少能獲得一些利潤。

越南蔬果協會秘書長鄧福阮提醒，由於中國將從6月1日起進一步收緊進口標準，越南出口商必須更重視品質控制，以避免產品被拒收。

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