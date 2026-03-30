中華信評調降信義房屋評等展望至「負向」 借款槓桿升高為轉弱關鍵

中華信評今發布最新評等報告，信義房屋的評等展望由「穩定」調整至「負向」。（資料照，圖由信義房屋提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中華信評今發布最新評等報告，將房仲龍頭信義房屋的評等展望由「穩定」調整至「負向」，主要反映該公司因馬來西亞渡假村建案的高額資本支出，加上國內房仲業務獲利疲軟，導致借款槓桿比恐長期居高不下。儘管其長期發行體信用評等仍獲確認為「twA」，但未來1至2年的資本結構轉弱風險顯著增加，後續去槓桿化成效將成為觀察重點。

中華信評表示，信義房屋評等展望轉向負向的核心原因，在於較高的資本支出與相對疲軟的獲利能力，使公司面臨槓桿比長時間維持高位的風險。中華信評指出，受台灣中央銀行嚴格的選擇性授信管制政策影響，2025年二手住宅市場交易量驟降，預期2026年至2027年市況雖將隨政策影響消退而逐步回升，但仍難以恢復至過往水準。此外，該公司在馬來西亞馬林松酒店建案的資本支出總額高達約新台幣91億元，預計2027年底營運後至2029年之前，尚難產生大量現金流入。

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在獲利展望方面，儘管信義房屋預期能自中國無錫及台灣板橋等住宅專案交屋獲得現金流，並計畫透過出售高雄土地與處分無錫餘屋來限制借款成長，但若無更積極的借款削減措施，其借款對EBITDA比率恐升至3倍以上。中華信評預期信義房屋未來1至2年將採取輕資產策略拓展不動產開發業務，轉向共同開發及專案管理，並謹慎擴張其服務範圍與員工人數，以期在市況好轉時加速恢復獲利。

中華信評預測，信義房屋2026年綜合毛利率將由2025年的25%略升至27%，且在不收購新土地的假設下，營運資金流入將有所改善。然而，若國內不動產市場結構性惡化、馬國建案成本嚴重超支，或EBITDA利潤率長期低於15%，未來24個月內仍有降評可能。反之，若能大幅提升房仲業務獲利並將槓桿比維持在2.5倍以下，評等展望方有機會重回穩定。目前信義房屋仍具備優質品牌形象與充裕的財務緩衝彈性，流動性維持在「允當」等級。

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