工商協進會、亞總簽MOU 深化亞洲經貿與醫療鏈結

工商協進會與亞洲台灣商會聯合總會今正式簽署合作備忘錄。（工商協進會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕工商協進會與亞洲台灣商會聯合總會（亞總）今（30 日）正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以「商業無國界」與「醫療無國界」為核心目標，結合彼此資源，強化在經貿、供應鏈及醫療資源上的共享與鏈結，為遍布亞洲的台商及夥伴提供更全面的支持。

工商協進會理事長吳東亮致詞時表示，海外台商憑藉韌性與智慧深耕亞洲，不僅創造卓越的經濟繁榮，更讓台灣在全球供應鏈中占有舉足輕重的地位，此次簽署 MOU 是雙方攜手邁向新里程的起點，期盼透過亞總廣大的亞洲網絡，協助台灣企業與海外台商緊密結合，組成強大的「Team Taiwan」，為整個亞洲市場創造更強大的發展動能。

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亞總總會長陳舒琴指出，亞總橫跨20個國家，台商長年累積了珍貴的跨國實戰智慧。為因應跨境資產整合需求，亞總特別提出「台商生態系 2.0」構想，期盼串聯海外台商與台灣企業的力量，進一步整合產業、資本與技術，形成跨區域合作生態系。此外，透過醫療無國界的推動，未來將結合台灣優質醫療體系，讓海外台商在健康服務上能與台灣建立更緊密的連結。

僑務委員會委員長徐佳青及經濟部投資促進司長張銘斌今也應邀出席見證。

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