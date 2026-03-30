Grab送件公平會併foodpanda台灣 強調獨立治理回應壟斷疑慮

Grab今宣布，已正式向公平交易委員會遞交申請，擬收購foodpanda台灣業務。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕東南亞外送及叫車服務平台Grab 今（30）日發出聲明，已在3月27日正式向公平交易委員會遞交申請，擬收購foodpanda台灣業務，此案後續仍須經公平會審查與核准，方可正式推進。Grab表示，若交易獲准，將透過其獨立治理機制，在台灣建立更健康、具競爭力且具活力的市場環境。

不過，早先市場關注焦點集中在競爭疑慮上。由於Uber目前持有Grab約13%普通股，引發外界質疑，若併購案通過，未來是否可能出現聯合漲價或間接壟斷的情況，進一步影響市場競爭。

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對此，Grab在聲明中強調其公司治理具高度獨立性。總部位於新加坡的Grab採雙重股權制度，由集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）持有多數投票權，因此，公司所有的策略決策均由Grab於新加坡的管理團隊獨立制定。陳炳耀則表示，健全且具競爭力的市場，有助於推動創新並提供消費者更多優質選擇，未來在台灣將聚焦提升服務品質，同時為外送夥伴與合作商家創造長期經濟機會。

Grab的機構投資人結構，其中超過一半來自美國，其次為日本、英國及新加坡。根據申報文件與公開資料（截至2026年1月31日），Uber持有約13%的普通股，但其投票權低於4%。Uber的持股來自於2018年將其東南亞業務出售給Grab所取得，Uber不參與Grab的日常營運，且Uber提名的Grab董事已迴避所有與台灣相關的董事會決策。

其他主要股東還包括SoftBank，持有約9.8%股權及2.6%投票權，以及Toyota Motor Corp，持有約5.4%股權與1.4%投票權。Grab並指出，目前並無已知持股比例超過5%的中國機構投資者。

Grab董事會由來自新加坡、南韓、英國及美國的國際商業領袖組成，並設有五位獨立董事，董事會成員涵蓋Anthony Tan（新加坡）、Peter Oey（美國），以及獨立董事Laura Franco（美國）、Daniel Yun（南韓）、Steven Tishman（美國）、John Rogers（英國）與Dara Khosrowshahi（美國）。

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