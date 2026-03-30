公平待客大調查出爐 台新銀行榮獲前25％卓越銀行業榜單

TSAA臺灣服務稽核協會主辦「臺灣金融業公平待客大調查」出爐，台新銀行入榜25%卓越銀行業之列。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由TSAA臺灣服務稽核協會主辦的「第二屆臺灣金融業公平待客大調查」日前公布結果，邀集超過100家公益團體評比全臺33家銀行，台新銀行再度榮獲前25%卓越銀行業之列，突顯在公平待客、友善金融與客戶服務上的深耕成果。

台新銀行表示，近年在董事會推動下，以「公平同理、待客同心」理念為核心，從產品設計到客戶體驗全面優化，結合AI數位科技改善各項作業痛點，兼顧創新與弭平弱勢族群數位落差，致力為客戶打造具溫度及便捷的金融服務體驗。

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其中，在金融友善服務方面，台新銀行持續升級全台ATM，推出「無障礙無卡提款」、「字體放大」功能，以及於無障礙語音ATM新增的「語音存款」功能與延長取鈔、取卡操作時間等多項貼心措施，讓高齡及弱勢客戶操作更從容安心。

此外，台新銀行特別邀請視障團體秘書長親訪分行體驗，廣納使用者回饋，強化「以人為本」設計。同時，文字客服延長至24小時全天候服務，有效解決聽障、語障及國外客戶的聯繫痛點，確保多元族群享有平等便利的金融服務。

為強化與弱勢客戶溝通，台新銀行於分行門口張貼「金融友善服務窗貼」，清楚標明服務項目，並針對不同族群提供客製化服務，包括樂齡服務、歡迎導盲犬標語、手語翻譯、聽打服務及失智友善措施。其中，提供視障及弱勢客戶「簽名及閱讀輔助卡」，口語障礙客戶則可使用「聽障溝通輔助字卡」，相關服務亦可隨時於官網查詢。此外，台新銀行新增平板或手機語音轉文字功能，以及網頁「報讀文字」輔助，結合AI智能與人性化設計，在數位轉型中充分落實金融友善服務。

台新銀行強調，面對日益猖獗的金融詐騙，結合金控集團資源，持續邀請法務部及行政院洗錢防制辦公室合作，透過女子路跑、籃球賽及午間音樂會等多元活動，向社會大眾宣導反詐知識。同時，針對高齡信用卡客戶，新增國內外常見詐騙偵測機制，提升交易風險警覺性，有效降低詐騙損失並守護客戶資產安全。

台新銀行表示，秉持「認真、專業、懂您」品牌理念，聆聽客戶需求，將公平待客精神融入企業文化。展望未來，將持續結合AI科技與管理強化，在創新發展中提供有溫度的服務，提升金融品質，成為客戶信賴的智慧好夥伴。

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