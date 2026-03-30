鴻海三層架構投資94.6億元 擴大美國AI產能布局

鴻海加速AI伺服器美國布局，強化當地AI伺服器供應鏈與製造能力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）加速AI伺服器美國布局，管理層今天表示，集團透過三層投資架構，由新加坡子公司一路向下投資至美國組裝端，斥資2.956億美元（約新台幣94.6億元）強化當地AI伺服器供應鏈與製造能力。此舉也被視為鴻海因應雲端服務供應商（CSP）需求升溫與地緣政治變化，加碼在地生產的重要一步。

根據鴻海投資軌跡，此次旗下CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.（雲網科技新加坡）投資FII HOLDINGS USA INC.（工業富聯美國控股公司），交易金額為2.956億美元，後續再由FII HOLDINGS USA INC.向下投資CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.（雲網科技美國），同樣投入2.956億美元，最終由該美國子公司取得Foxconn Assembly LLC.（鴻海組裝公司）股權，金額亦為2.956億美元。

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整體來看，鴻海透過「新加坡—美國控股—美國雲網—組裝廠」的三層架構，將資金逐層導入美國製造端，形成由資金平台到實際產能的完整鏈結。此一架構不僅強化資本調度彈性，也有助於整合AI伺服器從系統設計、製造到最終組裝的供應鏈效率。

在實際布局上，CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA INC.為鴻海AI伺服器與雲端基礎設施的重要載體，而Foxconn Assembly LLC.則扮演最終組裝與出貨角色。透過此次股權調整，鴻海可進一步提升對美國在地產能的掌控度，並縮短交期、貼近客戶需求。

業界觀察，隨著生成式AI快速發展，帶動高效能運算（HPC）與AI伺服器需求持續攀升，北美雲端服務供應商（CSP）對於在地製造的要求亦同步提高。鴻海此番強化美國供應鏈布局，除有助於爭取AI伺服器訂單，也可因應關稅政策與供應鏈重組趨勢。

此外，鴻海近年持續強調AI資料中心與智慧製造雙軸發展，並透過工業富聯（FII）在雲端與伺服器領域深化布局。本次透過資本結構調整與跨國投資，進一步將AI產能向美國集中，亦顯示其在全球AI基礎設施競局中，持續提升供應鏈主導能力的策略方向。

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