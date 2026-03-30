川普稱欲奪哈格島「長期控制」伊朗石油 油價突破116美元

美國總統川普日前接受媒體專訪，揚言可能奪取伊朗石油出口命脈哈格島，引發市場對中東戰事升溫的極度焦慮。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前接受媒體專訪，揚言可能奪取伊朗石油出口命脈哈格島（Kharg Island），引發市場對中東戰事升溫的極度焦慮。受此影響，國際油價今日（30）應聲上漲，基準布蘭特原油一度突破每桶116美元關卡，創下自2022年以來的新高紀錄。

據《CNN》報導，布蘭特原油今日一度攀升至每桶116.5美元，終場漲幅約2.3%，報收115.5美元；美國基準WTI原油價格同步上漲1.9%，來到每桶101.5美元。自今年2月底美、以聯手對伊朗發動攻擊以來，國際油價在短短一個月內漲幅已超過50%。

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市場動盪源於川普週日（29）接受《金融時報》的專訪內容。川普在訪談中直言，考慮占領處理伊朗近九成出口量的哈格島。川普更將此舉與美軍在委內瑞拉的行動類比，暗示美國打算在控制石油產業後實施長期占領。

然而，川普當日在空軍一號受訪時卻釋出矛盾訊號，聲稱與德黑蘭的談判進展「非常順利」，並稱伊朗已同意美方提出15項和平條款中的大部分內容。

目前區域局勢陷入和戰兩極化僵局。一方面，巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其的外交部長週日集會斡旋，巴基斯坦外交部表示近期將推動美伊對話。另一方面，美軍過去一週持續向中東增兵，伊朗伊斯蘭議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）則指控美國表面談判，實則暗地策畫地面入侵，警告伊朗軍隊已嚴陣以待。

此外，葉門胡塞武裝（Houthi）週末正式介入衝突，向以色列發動襲擊，威脅關閉曼德海峽，全球能源供應鏈恐將面臨更嚴峻的封鎖危機。

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