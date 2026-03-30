天品處分平鎮廠 獲利4.5億元

天品積極轉型，從生命事業跨足AI伺服器清洗。圖為天品集團主要經營階層，右二為天品董事長李振寬。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕天品（6199）於今（30）日召開董事會，通過決議處分位於桃園市平鎮區之閒置廠房及土地給鼎顓電子，交易總金額5.88億元，預計挹注處分利益約達4.5億元，貢獻每股獲利7.2元，並預計於今年第三季前完成交割。

天品表示，公司積極擴大於AI伺服器產業鏈市場的版圖，旗下子公司奈科潔淨科技由天品持股80%、欣偉科技持股20%，致力於提供電子零組件的高潔淨解決方案。隨著高階AI伺服器產品加速導入液冷架構下，客戶對包括伺服器水冷系統零件、散熱模組與特殊元件的先進清洗良率與交期穩定性的要求持續提高，公司產能稼動率持續站穩高檔水準。

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展望2026年上半年，天品維持審慎樂觀看法。天品表示，目前訂單能見度除已達第三季外，亦將持續加速新增產線的建置，伴隨著AI伺服器需求持續成長，與新客戶加入、新應用逐步發酵、擴增產線陸續投入運作等的帶動下，將助力集團AI清洗業務營收規模逐步放大。

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