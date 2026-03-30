節能家電補助最後1年！ 經部：政策已助節電31.6億度

經濟部能源署今表示，家電汰換補助計劃下累計汰換488.4萬台高耗能家電，節電成效達31.6億度。家電示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署今表示，家電汰換補助計劃下累計汰換488.4萬台高耗能家電，節電成效達31.6億度；今年是家電汰換補助的最後一年，提醒民眾把握最後一波補助的申請機會。

能源署今（30）日表示，「深度節能行動計畫」自2024年啟動至今成效顯著，持續帶動產業升級轉型。截至2025年，累計節電量已突破108.9億度，相當於全台262萬戶家庭年用電量。

請繼續往下閱讀...

高耗能家電汰換部分，能源署過去3年（2023-2025年）持續推動家電汰換補助，累計完成488.4萬台高耗能家電汰換，節電達31.6億度，並帶動家電市場銷售額突破1465.2億元。

能源署表示，今年是本項補助的最後一年，補助經費用罄將提前截止受理，提醒民眾把握申請機會，勿錯過最後一波補助。

為進一步推動各界投入節能，能源署表示，啟動跨部會合作機制，組成節能輔導團隊，建立系統化的節能改善模式，並引進能源技術服務業（ESCO）參與節能輔導，協助企業有效落實節能措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法