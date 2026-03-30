集邦：全球筆電動能明顯轉弱 出貨量下修至年減14.8％

集邦認為，現在AI運算需求快速擴張，正在重塑半導體資源分配，也對筆電產業形成衝擊。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕根據研調機構集邦（TrendForce）最新的筆電產業調查，近期全球筆電出貨量進一步明顯轉弱的跡象浮現，在預期終端消費動能惡化、供應鏈成本持續墊高的雙重影響下，該機構正式更新2026全年筆電出貨預測，從年減9.2%下修至年減14.8%，以反映產業進入更深層的調整階段。

從需求面來看，集邦觀察到消費性市場復甦動能不如預期，造成需求疲弱的原因除了總體環境不佳，價格因素亦削弱購買意願。隨著關鍵零組件價格持續上升，筆電品牌為維持既有毛利結構，將逐步反映成本至終端售價，也預期未來數季可能出現第二次、甚至多次價格調漲。由於售價上行趨勢延續，消費者購買決策轉趨保守，觀望情緒升溫，將進一步壓抑實際出貨動能。

請繼續往下閱讀...

此外，供給端也同步承壓，集邦指出，除了記憶體供應緊縮推升整體成本，中央處理器（CPU）報價調整與供貨節奏變動，也導致整機成本結構明顯劣化。對筆電品牌廠而言，在維持既有利潤水準的前提下，已難以避免上調終端價格，但此舉也會造成消費者購買意願低落，形成需求與價格的負向循環。

集邦認為，現在AI運算需求快速擴張，正在重塑半導體資源分配，也對筆電產業形成衝擊，主要是先進製程與封裝產能優先供應高效能運算產品，因此排擠部分主流與入門級處理器。這種結構性轉移不僅影響成本，也降低供應穩定度，擴大品牌在產品規劃與出貨節奏的不確定性。

整體而言，集邦判定全球筆電產業正同時面對需求疲弱、成本上升與供應重組等三大挑戰，在價格壓力尚未有效緩解、終端需求缺乏明確回升動能的情況下，2026年全球筆電市場將持續承壓，不排除出貨量在短期之內仍有進一步下調的可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法