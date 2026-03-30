30多歲繼承400萬遺產狂揮霍 公務員爽泡夜店半年後1看存摺嚇瘋

1名日本公務員繼承遺產大肆揮霍，發現存款急速縮水而懊惱不已。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有些人獲得一大意外之財後，失去自制力並迅速揮霍一空的情況並不少見。1名30多歲日本公務員繼承2000萬日圓（約台幣400萬）遺產後，不僅換掉家具，還狂泡夜店，半年後出於好奇心刷存摺，帳戶餘額竟然只剩一半，當場驚呆「怎麼這麼快就沒了？」著急詢問理財顧問，最終剪掉提款卡，希望克制消費。

日媒《Daily Shincho》報導，30多歲的單身公務員健斗，在父親突然去世後繼承2000萬日圓的遺產，抱著「偶爾揮霍一下也無妨」的心態，不僅將廉價家俱全部換掉，還頻繁外出用餐。

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有了2000萬日圓帶來的安全感逐漸扭曲健斗的金錢觀，他開始泡夜店，沉溺於女性的陪伴，每次出門花費3萬到5萬日圓（約台幣6千至1萬）。就這樣生活6個月後，健斗出於好奇查看帳戶，結果大吃一驚，存款餘額竟然只剩下1000萬日圓（約台幣200萬），心想「怎麼這麼快就沒了？」

健斗為此感到非常沮喪，跑去找理財顧問諮詢，理財顧問直言，「如果繼續下去，剩下的遺產再過6個月就會花光，之後還得動用積蓄。若消費習慣不改變，可能會不惜負債也要花錢。」

經過規劃，健斗將剩下的1000萬日圓遺產進行資產配置，其中300萬日圓（約台幣60萬）買了儲蓄型保險，另外700萬日圓（約台幣140萬）仍存在帳戶裡，但是健斗必須剪掉提款卡，不能從ATM隨意提領，領錢只能臨櫃，降低過度消費的機率。

日本專家建議，許多人意外獲得一大筆錢時，都可能誤入歧途。如果希望遺產可以得到妥善利用，不妨選擇以信託基金的方式，分期提領。

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