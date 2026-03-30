伊朗開戰後卻賺翻！背後金主中國悄吞90％石油 「幽靈船隊」通行內幕曝

美伊戰爭導致全球能源資產和原物料供應的危機。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火進入第五週，隨著荷姆茲海峽關閉，全球大量石油無法運送到客戶手中，所有波斯灣國家都大幅減產，出口收入暴跌，卻唯獨「伊朗」逆勢獲利。外媒報導，目前伊朗有逾90%的石油流向中國，靠著隱密油輪、地下金融網路與中國市場支撐，讓伊朗石油收入不減反增，甚至翻倍成長。

《經濟學人》報導，當其他國家受創之際，伊朗的油輪仍持續穿越海峽，如今每天的石油收入幾乎是2月28日開始空襲前的2倍。儘管在戰場上遭受重創，伊朗政權卻在能源戰中佔據上風。

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一名熟悉伊朗石油帳務的消息人士透露，目前伊朗每日出口約240萬至280萬桶石油與石油產品，其中原油約150萬至180萬桶，與去年平均相當甚至更高，而且售價也更高。

此外，伊朗的石油體系已經進化，使其更能抵禦攻擊與制裁。同時，「中國」在資金流動上扮演了關鍵角色，使這些收入得以順利運作。目前伊朗有逾90%的石油流向中國，大部分石油收益則流向伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

中國不僅吸收了原油，更協助資金持續流動，讓德黑蘭得以把戰爭資金深藏亞洲，遠離以色列的打擊。報導指出，伊朗的石油生意高度依賴3條運作鏈，分別是銷售、運輸與影子銀行。

1.銷售端

名義上，伊朗石油出口由國營的國家石油公司（NIOC）負責，但實際運作卻不同。在外匯短缺的情況下，石油成為一種流動資產。政府各部門，從外交部到警察機構、宗教基金，都會被分配石油自行出售。這套銷售網路由約20名權貴把持，他們多半與伊斯蘭革命衛隊關係密切。該部隊不僅擁有專屬油田，旗下聖城軍更控制全國25%原油產量。這種去中心化結構，讓美軍難以透過空襲徹底摧毀。

2.運輸

在戰爭期間，革命衛隊也強化對運輸的控制。該部隊掌控荷姆茲海峽，並主導波斯灣多數運輸與通訊。名義上的民營公司，實際多由革命衛隊或其相關機構控制，負責與國家石油公司協調物流，並已被美國列入制裁名單。

為了避免損失，伊朗物流人員極力保護油輪，船隻離港時，所有資訊都需通報革命衛隊並取得通行碼。伊朗油輪頻繁使用偽造文件與竄改定位等手段隱匿行蹤。多數石油最終會在馬來西亞外海轉運，銷往中國山東約100家獨立煉油廠。

3.影子銀行

伊朗石油交易通常透過「信託帳戶」完成，這些帳戶多設於中國或香港的小型銀行，並以空殼公司名義開設。資金經多層帳戶轉移後，最終流向伊朗需要的地方。部分資金留在中國，用於購買進口商品，其餘則分散至全球。相關資金網路遍布亞洲、歐洲等地，並由與伊朗國防部或革命衛隊相關的企業內部部門運作，如同地下銀行。

這套高度分散且複雜的系統，使伊朗即使在戰爭與制裁下仍能運作。儘管部分資金因風險而轉移，但全球仍有大量「避風港」可供使用。然而，這種複雜性也帶來副作用，就是連伊朗央行都難以完全掌握資金流向，也讓部分石油寡頭有機會從中牟利。儘管如此，這套機制仍支撐著伊朗的石油經濟。

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