倫飛攻車載指揮系統 結合AI邊緣運算聚焦高階應用

倫飛持續強化場域整合布局，將應用領域從車載應用延伸至AI邊緣運算場域。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦供應商倫飛（2364）持續強化場域整合布局，管理層攜手車載連線與指揮技術廠VNC Automotive，推出整合式車內指揮解決方案，並同步向市場釋出旗下具備682 TOPS（每秒兆次運算）AI算力的強固型行動工作站，將應用領域從車載應用延伸至AI邊緣運算（Edge AI）場域，搶攻警消、國防及工業現場等高階需求。

倫飛指出，此次與VNC Automotive合作，核心在於將既有車輛系統轉化為指揮平台，透過車載整合裝置與旗下強固平板電腦，直接串接車內車載資訊娛樂系統，讓任務關鍵應用可在原車螢幕上操作，無需額外加裝儀表設備。此舉有助於降低駕駛分心風險、減少車內空間佔用，同時避免改裝對車輛保固與價值的影響，提升車隊部署彈性。

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在應用層面，倫飛看好該解決方案可支援行動資料終端（MDT）、車載攝影系統、自動車牌辨識（ANPR）及指揮調度系統等，讓警消與緊急應變單位可在行進間即時掌握資訊並進行決策，進一步將車輛升級為行動指揮中心。

在硬體布局方面，倫飛同步推出新一代強固型行動工作站，搭載Intel Core Ultra處理器與NVIDIA RTX Ada架構的圖形處理器，提供最高682 TOPS AI運算能力，可於現場執行電腦視覺、物件辨識、數位孿生模擬及即時數據分析等應用，降低對雲端的依賴，並提升資料安全與反應速度。

倫飛為了鎖定國防、能源、工業自動化與戶外基礎建設等場域需求，該產品亦支援高達16GB GDDR6（圖形記憶體）與多螢幕輸出，並具備IP66防護與MIL-STD-810H（美軍軍規）耐候認證，可於-29°C至63°C極端環境運作。

倫飛總經理高思復（Fred Kao）說，此次推出新一代強固型行動工作站，除了展現公司在高效能運算與AI應用整合的技術能力，透過將AI算力與強固設計結合，可協助客戶在各類嚴苛環境中維持穩定運作與即時決策能力，滿足日益提升的行動運算需求。

法人看好隨著AI應用從雲端走向邊緣，並逐步深入實體場域，倫飛透過車載指揮系統與AI強固設備雙軸布局，從傳統強固電腦供應商轉型為整合解決方案提供者，有利於搶占智慧車隊與邊緣AI市場新一波成長機會。

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