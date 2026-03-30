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中東戰火衝擊生產成本 華新、豐興盤價雙漲

2026/03/30 18:00

受中東地緣政治局勢動盪影響，持續墊高鋼廠生產成本。（資料照）受中東地緣政治局勢動盪影響，持續墊高鋼廠生產成本。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受中東地緣政治局勢動盪影響，全球原物料行情走揚，鎳、鉻、鉬以及油、氣價格上漲，通膨預期心理再度升溫，並持續墊高鋼廠生產成本。國內不鏽鋼業者華新（1605）、電爐大廠豐興（2015）本週皆調漲最新盤價。

華新指出，本週旗下300系不鏽鋼每公噸調漲4000元，316產品每噸調漲7000元，200系、400系每噸各調漲2000元；豐興廢鋼收購價、鋼筋基價每噸分別調漲200元，型鋼牌價維持平盤。

豐興（2015）廢鋼收購價、鋼筋基價每噸分別調漲200元，型鋼牌價維持平盤。本週廢鋼收購價每公噸9600元，鋼筋基價每公噸1萬8500元，型鋼牌價每公噸2萬4000元。

豐興提到，本週國際原物料方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週無報價，美國貨櫃廢鋼每噸上漲至345美元（約新台幣1萬1040元），澳洲鐵礦砂小跌至每噸110.05美元（約新台幣3521元）。

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