輝達市值蒸發25.6兆元 本益比跌至7年來新低「喜憂參半」

由於對中東戰爭的擔憂日益加劇，全球股市暴跌，全球市值最高的公司輝達的本益比跌至7年來的最低水平。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於對中東戰爭的擔憂日益加劇，全球股市暴跌，全球市值最高的公司輝達的本益比跌至7年來的最低水平。由於股價下跌和分析師預期上調，輝達股價目前約為其12個月預期收益的19.6倍，這是自2019年初以來的最低估值

輝達本益比的急劇下降表明「喜憂參半」，投資這家人工智慧晶片巨頭的股票可能很划算，然而，這卻與風險和不確定性有關，這些風險和不確定性動搖投資者對所謂人工智慧交易的信心，而人工智慧交易近年來一直推動著華爾街股市的走高。

請繼續往下閱讀...

輝達股價已從去年10月的歷史高點下跌近20%，該公司受到市場普遍拋售的影響，因為人們擔心美國和以色列對伊朗的戰爭將使油價居高不下，並引發一波通膨浪潮，這可能迫使各國央行提高利率。

輝達股價週五下跌2.2%，反映出華爾街整體下跌的趨勢，預計第一季將下跌約10%。

近幾個月來，投資人也一直擔心，微軟、Alphabet、亞馬遜和其他輝達客戶在人工智慧基礎設施上的巨額支出，可能需要比預期更長的時間才能帶來收入和利潤的成長。

儘管輝達連續幾季毛利率攀升至75%，分析師提高對未來獲利成長的預期，但這些擔憂加在一起已導致輝達的市值蒸發超過8000億美元（台幣25.6兆元），輝達目前市值約為4兆美元（台幣128兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法