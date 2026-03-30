油價月漲60％創紀錄！分析師：伊朗無讓步動機 戰爭至少打到「這月」

中東戰火升級，油價漲至每桶116美元。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕伊朗支持的葉門反叛組織「青年運動」（Houthis）近日攻擊以色列，使中東戰火升級，油價暴漲，布蘭特原油期貨30日一度上漲3.1%，每桶報116.04美元。3月以來，該國際油價指標已漲59%，創史上最大月漲幅度，超越1990年伊拉克入侵科威特時的51%漲幅，當時油價衝到每桶101.39美元。

路透報導，澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）資深地緣經濟分析師卡賴特（Madison Cartwright）說，「伊朗控制荷姆茲海峽，握有干擾全球能源與糧食市場的能力，且持續的飛彈與無人機攻擊能力，使其沒有讓步動機，迫使美國升級衝突」。

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他補充，「隨著衝突傾向拖長風險，我們預期戰爭至少將持續至6月」。

荷姆茲海峽的封鎖已至原油、天然氣、化肥、塑膠與鋁價飆漲，航空與船運燃料也隨之上漲，糧食、藥品與石化產品價格預計也將攀升。

摩根大通全球首席經濟學家卡斯曼指出（Bruce Kasman）警告，「荷姆茲海峽關閉越久，緩衝供應的消耗就越多，進而引發原油、天然氣與其他大宗商品價格急遽上漲」。

他指出，「如果荷姆茲海峽再關閉1個月，油價將漲破每桶150美元，工業用戶的能源供應將緊繃」。

德意志銀行宏觀研究和主題策略主管里德（Jim Reid）也指出，「市場現在預期高油價將維持一段時期，恐對全球經濟造成停滯性通膨影響」。麥格里集團警告，如果伊朗戰爭持續至6月，且荷姆茲海峽維持封閉，油價每桶可能漲至200美元空前高價。

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