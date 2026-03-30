雙軌升級策略發酵 凱擘攜手Harmonic衝刺10Gbps網路

凱擘參與Harmonic台北寬頻高峰會，宣布全面導入業內領先DAA架構，以「雙軌升級策略」推動高速寬頻服務。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著影音串流、雲端遊戲與智慧家庭應用快速普及，市場對高頻寬與上下載對稱速度的需求持續攀升。

凱擘大寬頻近日與國際技術大廠Harmonic深化合作，在台北舉辦的寬頻高峰會上分享台灣網路升級經驗，並宣布全面導入DAA（分散式存取架構），以「雙軌升級策略」為核心，推動高速寬頻服務，朝10Gbps網路時代邁進。

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在技術布局上，凱擘大寬頻引進Harmonic領先業界的DAA架構，並部署支援1.2GHz擴頻的Harmonic Oyster RPD光節點，將過去集中於機房的訊號處理設備，移到更接近用戶端的地方，讓訊號傳得更遠、更穩，延遲也更低。

實測結果顯示，升級後上行訊號雜訊比（SNR）提升6至9dB，顯著改善訊號品質。此技術不僅完整支援DOCSIS 3.1 Ultra，更為未來DOCSIS 4.0預留平台，使單一光節點吞吐量可望提升至10Gbps。

面對光纖到府（FTTH）競爭與高昂建置成本，凱擘同步提出「雙軌升級策略」。一方面，在既有社區與住宅區透過升級現有網路架構與設備，在不大幅更動線路的前提下提升網速，讓用戶能更快速感受到升級成果；另一方面，在新建案與商辦大樓則直接導入全光纖網路，提供更高速且穩定的連線品質。此策略不僅兼顧投資效益與覆蓋範圍，也降低大規模施工對用戶的影響，提升整體升級彈性。

凱擘大寬頻工程技術副總李柏凱指出，台灣寬頻市場未來將由Fiber Deep創新與可擴展基礎設施驅動，業者需在提供高品質服務與審慎投資之間取得平衡。透過與Harmonic的合作，能在需求最集中的區域部署光纖資源，並有效率地提供新一代寬頻速度。

此外，凱擘也進一步導入虛擬化與雲端管理技術，將不同網路架構整合於同一平台運作，提升營運效率與服務彈性，隨著上傳速度提升超過10倍，逐步實現10G等級網路目標。

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