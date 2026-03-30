「小龍蝦」OpenClaw登陸電商！標榜免設定、一插即用 專家急示警

數產署發布警訊，電商平台已出現販售「OpenClaw」的相關商品，以「一插即可使用」為賣點，此類產品看似便利，恐潛藏資安風險。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近期在科技與社群圈掀起熱議的自動化工具「OpenClaw」（俗稱小龍蝦），因其能自動執行複雜任務流程而備受關注。然而，這股熱潮也引來詐騙與資安風險，數位發展部數位產業署（簡稱數產署）近期發布警訊，指出電商平台上已開始出現販售「OpenClaw」的商品，宣稱「一插即可使用」，免設定即可開始操作。然而，這類預先安裝的版本可能隱含風險。

數產署說明，若相關工具涉及帳號登入、付款資訊或個人資料填寫，可能提高資料誤傳、權限濫用或敏感資訊外洩的可能性。此外，當自動化腳本被用於處理訂單或帳號操作時，若來源不明或功能理解不足，也可能在使用者不知情的情況下產生非預期交易，進一步造成財務損失。

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專家建議，民眾在選購此類科技產品時，應審慎評估來源與實際用途，避免因追求便利而忽略資安風險。

除了新興科技工具帶來的新型威脅，傳統電商詐騙樣態也依舊活躍。數產署同步公布「電商防詐雷達」最新監測結果顯示，在3月21日至3月27日一週內，共掃描2萬4021筆電商商品，其中552筆被判定為高風險商品，並已通報平台進行預防性下架。

進一步觀察關鍵字分布，高風險商品仍集中於高單價且流通性高的品項，其中以「iPhone」出現頻率最高，其次為「精品」與「代購」，顯示詐騙集團仍鎖定熱門且具轉售價值的商品。

數產署指出，高風險商品通常具備幾項共通特徵，包括價格明顯低於市場行情、商品來源說明不清，以及要求透過社群或通訊軟體私下交易。由於相關商品金額較高，一旦發生詐騙或交易糾紛，損失往往相當可觀。

面對層出不窮的詐騙手法，數產署呼籲，消費者在網路購物時應提高警覺，若發現可疑情形，應立即停止交易並保留相關紀錄，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線進行查證，以確保個資與財產安全。

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