宜鼎董事長：記憶體到明年供應缺口 仍以「倍數」計算

宜鼎董事長簡川勝（中）對未來看法樂觀。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕工控記憶體模組廠宜鼎（5289）今日參加櫃買市場業績發表會，針對Google推出新的壓縮技術TurboQuant，宣稱將大幅減少運行大型語言模型所需的記憶體數量，對此宜鼎董事長簡川勝表示，Google的TurboQuant並不是新的東西，就像去年有DeepSeek，他個人對於對於AI（人工智慧）應用落地與AI記憶體需求正面看待，動態隨機存取記憶體（DRAM）產品是去年營運成長主要動力，今年SSD（固態硬碟）成長會快速跟上，邊緣AI相關業績可望倍數成長，為因應客戶需求，已著手宜蘭三廠設計規劃，並擴增汐止研發總部。

對於記憶體市場最新供需的狀況，簡川勝強調，今年到明年整體記憶體市場仍將維持需求遠大於供給的情況，而且缺口是以「倍數」計算，短期內看不到明顯改變。

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簡川勝指出，AI需求已不再只是雲端訓練，隨著推論應用快速發展，工業與企業端的邊緣AI需求明顯放大，宜鼎布局邊緣AI的效益開始顯現，今年邊緣AI業務有望倍數成長。

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