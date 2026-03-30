不去日本改去北韓玩？時隔6年 北京平壤航線恢復了

中國今天起恢復由北京直飛平壤航線。（圖取自中國駐北韓大使館官網）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗去年11月對「台灣有事」表態，引發中國大動作抵制，包括要求公民避免前往日本等。中國人改去南韓、越南等地旅遊，俄羅斯、柬埔寨因為免簽緣故，也吸引中國遊客前往。與此同時，北京也積極強化與北韓的關係，時隔6年，中國今天起恢復由北京直飛平壤航線，凸顯雙邊關係升溫。

《南華早報》30日引述《新華社》報導稱，中國國際航空CA121航班上午由北京首都機場起飛，前往北韓平壤，中國駐北韓大使王亞軍和其他使館外交官在機場迎接了乘客。王表示，恢復這條航線是兩國航空合作的里程碑。

請繼續往下閱讀...

報導說，中國國際航空公司自 2008 年起開通北京和平壤之間的航班​​，但受新冠疫情影響，於 2020 年 1 月暫停營運，此次時隔6年重啟，這一進展標誌著中國與北韓關係升溫。

報導稱，連接北韓與中國的載客列車中斷6年之後，也於3月12日運行，平壤到北京每週4班、雙向運行，平壤到丹東則每天雙向運行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法