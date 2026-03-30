跨足新世代分散式發電領域！雲豹能源得標中油SOFC示範案。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕跨足新世代分散式發電領域！雲豹能源（6869）今（30）宣布正式取得台灣中油「高溫固態氧化物燃料電池系統（SOFC）」建置標案，得標金額0.636億元，將於中油高雄廠區打造全台首座國營事業SOFC示範案場，預計於今年底完工。

雲豹能源總經理趙書閔表示，本案將採用美國燃料電池大廠Bloom Energy（簡稱BE）設備，並以天然氣為主要燃料來源，透過高溫電化學反應直接發電，相較傳統燃燒式發電具備更高效率與較低碳排特性，可大幅降低空污排放，為兼顧供電穩定與減碳效益的過渡型低碳解方；同時，此次得標不僅象徵公司正式啟動SOFC發電系統布局，也代表雲豹能源在既有太陽光電、儲能與綠電交易外，進一步延伸至分散式基載電力領域，強化能源整合能力。

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雲豹能源副總譚宇軒也說，SOFC具備高效率、可長時間穩定運轉的特性，特別適合作為分散式基載電力來源，與再生能源形成互補，此外，半導體產業及其供應鏈對電力穩定性與品質要求極高，亦為SOFC潛在的重要應用場域，他指出，未來將以本次中油示範案場為基礎，持續深化系統整合與應用能力，並評估導入資料中心及高用電產業，拓展新一代低碳電力解決方案，加速推進集團切入資料中心電力市場。

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