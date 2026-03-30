CYBERBIZ今年拚續成長 IPO規劃近2年有成果

CYBERBIZ去年營收成長不俗。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕智慧新零售整合平台CYBERBIZ（順立智慧）2025年營運表現不俗，全年營收成長37%，執行長蘇基明今日指出，今年營收成長幅度力拚超過去年，且公司從2019年就持續獲利至今，IPO計畫近2年會有進度，營運持續向前。

CYBERBIZ表示，去年除營收雙位數成長，整體GMV抽成收入年增21%、倉儲業務營收年增46%，OMO（同時導入EC+POS系統）解決方案交易規模年增50%；今年是公司成立第12年，已經服務5.5萬家海內外品牌。

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在跨境服務方面，CYBERBIZ也已經在北美、日本、馬來西亞、澳洲、新加坡、中國、韓國、香港等市場設立子公司，建立物流、金流、當地倉儲貨運與行銷等服務。蘇基明指出，去年台灣訪日、訪韓旅遊暢旺，對兩國的跨境購物需求大，是CYBERBIZ的發展機會。

CYBERBIZ在台灣有倉儲與物流團隊，該公司指出，今年除台灣將建立二倉，也將在日韓建立海外倉儲，初期將從幾百坪開始，依照生意狀況循序漸進擴大，因日韓領土較台灣大，預估也不會只有一個海外倉。

針對IPO規劃，蘇基明指出，去年獲利表現不錯，今年目標則是持續拓大市場與GMV金額，並投入更多資源開發AI產品，以創造更好營收，IPO規劃已確定券商，期望近2年有初步成果，也可藉掛牌強化對國際品牌的知名度與信賴度。

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