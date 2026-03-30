達發旗下光纖寬頻晶片 成為全球首個將prplOS成功商轉之平台

達發董事長謝清江。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕為服務全球網路運營商朝向開源系統發展的趨勢，聯發科（2454）子公司達發（6526）經三年與運營商客戶打磨共同努力，已於2025年率先全球將旗下兩款晶片平台之prplOS開源系統成功落地商轉，成為全球第一個同時具備商轉落地OpenWrt、RDK-B 及 prplOS 三大開源系統技術能力之光纖寬頻晶片平台業者，今年將再導入 prplOS 於四款既有之光纖寬頻網路晶片平台，助網路運營業者介接更加廣泛的應用生態系。此外，全球大型電信運營商軟體公司SoftAtHome也為達發於開源生態系所做的前瞻性努力表達高度支持與肯定。

達發表示，20年來，陪伴全球運營商走過每一代寬頻技術升級，深刻理解全球運營商在推動新技術時的痛點與阻力。達發科技團隊透過不斷虛心地理解並回應客戶的需求，以提供最佳工程支持為核心的工程文化，持續提升 SoC 平台於 OpenWrt、RDK-B 以及 prplOS 三大開源系統的軟體成熟度，給客戶最大的選擇彈性與支持，幫助客戶加速服務商轉落地，也期待與更多生態系統夥伴們共同努力，促進光纖網路服務的普及。

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SoftAtHome行銷副總裁Arnaud Bensaid 表示，SoftAtHome 看重達發作為值得信賴的晶片合作夥伴的價值，達發穩定的平台協助在 prplOS 上進行創新，去年協助法國電信約旦子網（Orange Jordan）推出的全球首批基於完整 prplOS 架構的家用光纖寬頻服務，更證明了此合作能為客戶帶來真正的商業價值，相信達發的努力將降低創新的門檻，培育出更具活力的光纖寬頻生態系。

達發表示，開源 prplOS的標準有嚴格的要求，技術面的投入包含三大面向：一、SoC須符合 Low-Level API （LL API） 標準；二、電信級運營商級互通性：須通過電信運營商嚴謹、嚴格，且至少長達6個月的互通性測試；三、資安合規：須具備符合歐洲資安法案的承諾。達發投入超過3年時間，將該技術的三大面向逐一克服並推進，以務實的態度回應客戶需求，將導入該開放架構的技術門檻與時間從平均18-24 個月的整合周期縮短至6-9 個月固網寬頻業者得以大幅降低其導入成本。

去年達發旗下兩個 GPON SoC 平台已通過開源 prplOS 認證並已完成數家運營商商用運轉，並得到客戶的認可。今年將再新增三個 10G-PON 平台、一個 GPON SoC 平台加入開源 prplOS 商轉落地，提供全球光纖寬頻網路業者開放多元的選擇，將啟動應用生態系的鬆綁為該產業將帶來正面效益與影響。

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