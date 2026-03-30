樺漢高毛利業務發酵 AI方案與北美訂單帶動全年成長

樺漢董事長朱復銓看好今年成長動能來自北美市場與AI基礎建設需求。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）董事長朱復銓今天在法說會指出，隨著智慧物聯網（AIoT）應用持續擴展，加上高毛利「智慧軟體與方案」業務比重提升，2026年整體營運將維持正向且穩健成長。目前集團在手訂單規模已超過1900億元，後續將由AI軟體、雲地整合與北美客戶訂單放量等多重動能支撐後續成長力道。

朱復銓說，樺漢近年積極優化產品組合，推動高附加價值業務占比提升，其中毛利率達30%至70%的「智慧軟體與方案」營收占比已由12%提升至16%，成為帶動獲利結構改善的關鍵。此類業務範圍涵蓋邊緣AI伺服器（Edge AI Server）、AI代理（AI Agent）與實體AI（Physical AI）等應用，並延伸至國防、交通、零售與建築等多元場域。

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在AI相關應用方面，樺漢雲端AI運算（Cloud AI Computing）去年表現亮眼，相關業務年增幅度達110%，顯示軟硬整合服務逐步發酵。公司同步推動三大事業群布局，包括工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務，聚焦邊緣AI、光通訊模組、5G/6G與多軌衛星等技術，並導入數位分身（Digital Twin）與輝達Omniverse平台等工具，強化解決方案能力與經常性收入（ARR）模式。

應用面上，樺漢亦積極布局AI智慧零售領域，結合輝達Metropolis視覺AI平台、ACE數位人（Avatar Cloud Engine）與Holoscan感測平台等技術，打造自助結帳（SCO）、無人商店與邊緣運算伺服器（IGX Edge Server）等產品線，協助零售業解決缺工與營運效率問題。

展望2026年，朱復銓看好成長動能來自北美市場與AI基礎建設需求。其中，北美客戶NCR Voyix訂單預計自2026年第二季起放量出貨，全年可望貢獻約120億元營收；同時，網路安全（Cybersecurity）、AI雲地整合及北美半導體建廠需求，亦將推升整體接單動能。

在供應鏈管理方面，面對記憶體與原物料價格波動，樺漢已導入動態內部報價機制，並採取「鎖量、鎖價」策略，同時整合採購與研發以開發替代方案，確保成本可控並維持毛利水準。若訂單無法反映合理利潤，公司亦將進行篩選，以維持整體獲利品質。

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