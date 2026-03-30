大甲媽祖遶境 新光人壽「開運傘」送好運

新光人壽連續6年響應大甲媽遶境進香，並與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」。（鎮瀾宮提供）

〔記者歐素美／台中報導〕被喻為「全球三大宗教活動之一」的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動即將開始，台新新光金控子公司新光人壽連續6年響應國際盛事，今年再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」，由新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤共同擔任主祭，在鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式，希望開運又實用的「媽祖開運傘」，為民眾帶來祝福與好運，遶境期間並將派出超萌吉祥物Richart花車一路相伴，保佑民眾平安如意，馬到成功。

今年大甲媽祖遶境進香主題為「善」，與新光人壽聯名設計的「媽祖開運傘」有異曲同工之妙，皆傳達對社會的善念守護與安心保障的期待。大甲媽遶境活動自4月17日晚間起駕至4月26日回鑾，徒步路線貫穿台中、彰化、雲林、嘉義共21個鄉鎮區與百餘座廟宇，300多公里的路程，新光人壽在地業務單位將沿途設立服務攤位，為信眾加油打氣並發送「媽祖開運傘」，結合Richart「有風有雨有光在」遶境花車，一路守護信眾隨駕進香。

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新光人壽表示，往年媽祖遶境活動結束後，沿途都殘留上百噸的垃圾，致清潔人員工作量大增，呼籲民眾遶境除了表達對媽祖的敬意與感恩，途中也應自備環保餐具及用品，落實垃圾不落地，為環境永續盡一份心力，以實際行動彰顯媽祖立德行善的精神。

新光人壽並將於清明連假4月3日至4月6日，在大甲鎮瀾宮舉辦的「愛心文創市集」，提供「樂Call保」旅遊平安險、BoBee旅遊平安保險「遶境祈福行方案」及快速加入免費會員服務，只要是新光人壽樂Call保會員，在遶境出遊前，一通電話就能立即完成旅平險的快速投保，讓出門更安心有保障。

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