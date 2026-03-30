中東戰爭塑膠原料價漲 振宇五金：五金通路已感受到漲價壓力

中東戰事升溫，牽動全球能源與石化原料價格波動，五金零售通路商振宇五金（2947）表示，近期塑膠原料端漲幅已達20%至30%，塑膠水管、PVC水管等用品採購成本明顯上升，門市已明顯感受到壓力。（振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中東戰事升溫，牽動全球能源與石化原料價格波動，五金零售通路商振宇五金（2947）表示，近期塑膠原料端漲幅已達20%至30%，塑膠水管、PVC水管等用品採購成本明顯上升，門市已明顯感受到壓力。

振宇五金指出，塑膠材料為五金產業重要基礎原料，廣泛應用於水電工程、居家用品、建築材料與汽機車零件等領域，隨著石化原料價格走揚，相關產品成本連動攀升，預期後續包括管材、建築材料及部分耐用消費品，皆可能陸續反映價格調整。

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近期門市幾乎每天都有客人前來掃貨，顯示市場對原物料上漲的反應已逐步浮現，消費者對後續價格變化也已有明顯預期心理。若上游塑膠原料價格持續維持高檔，預估後續塑膠管類用品、建築材料、汽車零件等品項，也都將陸續面臨漲價壓力，五金零售通路勢必同步受到牽連。

振宇五金指出，除塑膠類五金商品外，門市提供的背心袋同樣面臨成本壓力，背心袋屬於服務性商品，主要在提供消費者購物便利，並非以獲利為主要目的；在塑膠原料與製袋成本持續上升下，相關負擔也直接反映到零售現場。

業界普遍憂心，若中東局勢持續升溫，石化原料價格恐怕居高不下，一旦下游產品陸續調漲，勢必將進一步推升民生物價壓力。

振宇五金表示，面對成本與市場雙重夾擊，持續關注供應鏈與價格變化外，也將此視為推動消費行為轉型的契機，將於門市推動環保購物袋宣導活動，鼓勵消費者減少一次性塑膠袋使用，並透過陳列與櫃檯宣導，逐步培養自備購物袋與重複使用的消費習慣。

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