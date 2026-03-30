伊朗宣告正在打1場漫長「世界大戰」等候美軍到來 全球股市續拋售、油價上漲

伊朗伊斯蘭議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫宣示，伊朗正在打一場「世界大戰」。美伊衝突愈演愈烈，全球股市延續拋售，油價上漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗伊斯蘭議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）宣稱，伊朗正在打一場「世界大戰」，而美國總統川普表示，他想「奪取伊朗的石油」，計畫出動地面部隊，可能佔領石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。美伊衝突愈演愈烈，全球股市延續拋售，油價上漲。

伊朗國家媒體引述加利巴夫的話說，華府公開表示希望進行談判，但私下為可能的地面攻擊做準備。他說：「我們的敵人公開談論談判，卻暗中策劃地面進攻，他們沒有意識到我們的軍隊正在等待美國人進入」；「我們正處於一場重大的世界大戰中，必須為一條漫長、艱難和複雜的道路做好準備」。

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根據Ynet報導，加利巴夫強調伊朗的軍事姿態，並宣稱其飛彈行動不會停止。他警告說：「我們的發射仍在繼續，我們的導彈不會停止，我們的決心只會更加堅定。」現年64歲的強硬派領導人加利巴夫是新政權中鞏固權力的一小群領導人之一。

週一上午，由於伊朗支持的胡塞武裝介入中東衝突，以及美國軍事存在規模擴大引發人們對衝突長期化的擔憂，全球股市延續拋售，油價上漲。

由於擔心原油價格上漲將對經濟成長構成壓力，亞洲股市指數下跌2.1%。日經225指數30日以低盤開出後、一度暴跌逾2800點，終場重摔2.79%（跌1487.22點），收51885.85點，連續第3個交易日走跌。

台股30日收跌594.43點至32518.16點，三大法人賣超739.56億元。南韓股市重摔，韓國綜合股價指數（KOSPI）30日收盤大跌2.97%（跌161.57點），收5277.30點，連續第3個交易日走低。

標普500指數期貨抹去了早盤的跌幅，小幅上漲0.1%，顯示部分拋售壓力可能正在緩解。歐洲股指期貨也已遠離盤中低點，下跌0.7%。

布蘭特原油價格從盤中高點回落，上漲2.1%，交易價格低於每桶115元。今年以來，石油價格上漲約90%。伊朗襲擊中東兩處鋁生產基地後，鋁價一度上漲了6%，當時衝突已進入第五週。

隨著更多美軍抵達中東，市場再次陷入動盪，加劇人們對美軍可能對伊朗發動地面攻擊的擔憂。《華爾街日報》報導稱，川普正在考慮對伊朗發動軍事行動，以開採鈾礦。報道稱，川普尚未決定是否下達命令。

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