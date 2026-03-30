鋼價走強仍不敵成本 中鋼前2月虧損擴大

中鋼說明，2月虧損擴大主因鋼鐵產品銷售單價與單位毛利較1月下滑，導致營收減少及營業損失增加。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）2月合併營收245.21億元，月減約6%，營業損失亦由7318萬元擴大至2.49億元，合併稅前淨損4.87億元，較1月虧損8579萬元明顯擴大，今年前2月累計合併稅前淨損達5.72億元，較去年同期稅前淨利7.12億元由盈轉虧，在成本壓力之下，營運動能轉弱。

中鋼說明，2月虧損擴大主因鋼鐵產品銷售單價與單位毛利較1月下滑，導致營收減少及營業損失增加；此外，礦業投資獲配股利減少，拖累業外收益表現，使整體稅前虧損進一步擴大。 累計前2月來看，中鋼合併營收505.40億元，年減約6%，營業由去年同期獲利9.95億元轉為虧損3.23億元，稅前亦由盈轉虧，反映鋼市景氣雖有回溫跡象，但仍未有效轉化為獲利動能。

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觀察市場面，中鋼指出，歐美日主要經濟體製造業逐步恢復擴張，企業投資與消費動能回升，中國大陸亦透過擴大財政支出與強化內需帶動經濟；同時，中國推動碳排放雙控政策，加速淘汰落後產能，前2月粗鋼產量年減約3.6%，供給面收斂對鋼市形成支撐。

中鋼提到，國際鋼價持續走強，美歐市場今年累計漲幅達60至80美元（約新台幣1922元至2563元）中國寶鋼自1月以來亦調漲約58美元（約新台幣1858元），顯示需求回溫帶動報價上行。不過，中東地緣政治衝突推升國際油價，海運費與能源成本同步上揚，帶動煉鋼成本攀升，侵蝕鋼廠利潤空間。後續獲利能否改善，仍須觀察鋼價續漲幅度與成本端變化。

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