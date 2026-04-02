千金股解密—聯亞3081

聯亞（3081）是矽光子技術與高階光收發模組的關鍵零組件供應商。（圖擷自聯亞官網）

〔財經頻道／綜合報導〕聯亞（3081）核心技術在化合物半導體磊晶與元件製造，包括磷化銦（InP）和砷化鎵（GaAs）晶片，這類材料主要應用於高速光通訊。聯亞擅長磊晶技術，是光通訊元件最關鍵的門檻，技術門檻高、競爭者相對少，這讓聯亞在光通訊供應鏈中屬於「上游關鍵元件廠」。

千金股小檔案 股名 代號 聯亞3081 資本額 9.25億元 主要業務 光通訊磊晶片 產業利基 專注於磷化銦與砷化鎵磊晶片的研發與生產

是矽光子技術與高階光收發模組的關鍵零組件供應商 2025年EPS 4.66元 2024年EPS -0.59元 2023年EPS -2.31元

聯亞主要產品聚焦在光收發模組用晶片，應用在100G、400G、800G光通訊、資料中心和AI伺服器連線。隨著AI發展，高速傳輸需求暴增，這類產品需求強勁。聯亞的競爭優勢在於，磊晶製程的高技術門檻，切入AI和雲端成長賽道，光通訊需求長期成長，位於供應鏈關鍵上游，不可替代性較高。

聯亞產品主要用在雲端資料中心、高速網路設備和電信基礎設施。間接受惠於輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon）跟微軟（Microsoft），由於AI訓練需要大量GPU（圖型處理器），光通訊需求大爆發的情況下，聯亞因此受惠。

未來的成長動能來自AI資料中心爆發，GPU之間需要高速、低延遲的傳輸，光通訊逐步取代傳統電傳輸。傳輸速率升級，從100G到400G、800G、1.6T，每升級一代，光元件需求倍增，在資料中心升級時，最容易卡關的不是晶片，而是光傳輸效率，問題集中在功耗、熱和訊號損失，這些都與光源品質有關，聯亞正好卡在這個供應鏈瓶頸。

現在產業焦點在於矽光子和共同封裝光學（CPO），聯亞在這一供應鏈當中提供外接雷射光源，是矽光子不可或缺的一環，矽光產品需求正在高速成長，這是聯亞最大的成長利基。

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