千金股解密—智邦2345

智邦（2345）是全球白牌交換器龍頭。（圖擷自智邦官網）

〔財經頻道／綜合報導〕智邦（2345）過去是純硬體代工廠，製造交換器、網卡以及其他網路硬體設備，2015 年切入白牌交換器後 Meta、亞馬遜（Amazon）等雲端服務大廠（CSP）皆為其客戶。智邦目前在白牌交換器市場的市佔約49％，是全球白牌交換器龍頭。

千金股小檔案 股名 代號 智邦2345 資本額 56.11億元 主要業務 交換器、網路硬體設備 產業利基 全球白牌交換器龍頭

Meta、亞馬遜等雲端服務大廠皆為其客戶 2025年EPS 47.13元 2024年EPS 21.49元 2023年EPS 15.99元

傳統的網通市場由思科（Cisco）主導，是高價封閉系統，由於白牌交換器成本更低、可客製化、不被品牌綁死，雲端巨頭幾乎都走這條路，隨著新世代雲端接連改用白牌交換器加開放系統，智邦成了這一趨勢的最大受惠者。

智邦的主力產品為資料中心交換器，包括已量產的100G、400G交換器，並正在推800G、1.6T交換器，提供高頻寬、低延遲、適合AI訓練的產品。只要AI發展愈強，對交換器要求愈高，智邦就將受惠。

AI產業有3大關鍵，從GPU、記憶體到網路傳輸，智邦負責的就是最後的網路傳輸領域，沒有高速網路，AI就跑不動，智邦的角色連接GPU和GPU、伺服器和伺服器甚至跨資料中心，屬於AI基礎建設的核心。

智邦是傳統的純代工廠，幫客戶設計、提供整套解決方案並支援開源系統，直接供貨給雲端大廠、出貨量大，有一定的規模，與此同時，智邦也有自有品牌，主打企業、電信市場，提供完整解決方案，有助於提升毛利。代表客戶依賴的不只是製造，而是整體架構能力，從代工升級為系統夥伴。

展望未來成長動能，AI資料中心爆發，GPU叢集愈大，網路需求倍增，速度升級，另外，智邦也切入新一代交換器架構，持續維持技術領先。

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