旺矽董座：在台灣沒有競爭對手 今年有望逐季成長

旺矽董事長葛長林（中）、總經理郭遠明（左）、發言人邱靖斐（右）出席櫃買業績發表會。（記者卓怡君翻攝網站）

〔記者卓怡君／台北報導〕半導體測試介面暨設備廠旺矽（6223）今日參加櫃買市場業績發表會，旺矽董事長葛長林親自出席，葛長林表示，旺矽在台灣沒有競爭對手，目前競爭對手一家是美國公司，另一家是義大利公司，台灣公司和國外公司相較的競爭力就是台灣人肯拚，且台灣整體成本亦相對有競爭力，過去幾年旺矽布局從探針的製造到技術研發，加上相關供應鏈，已建立完整生態系，相較國際同業，旺矽自建核心關鍵零組件，隨著關鍵零組件陸續建置完畢，加上擴廠順利，未來競爭優勢將相當明顯。

旺矽總經理郭遠明指出，今年AI（人工智慧）及半導體市場持續暢旺，和客戶合作關係緊密，目前客戶需求強勁，未來訂單能見度達6個月，有信心今年營收可逐季走高。

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旺矽發言人邱靖斐表示，就毛利率展望，除了MEMS探針卡佔比持續提高，經濟規模擴大，自有關鍵零組件亦可帶動未來毛利率成長空間，旺矽為穩健成長的公司，成立31年僅金融海嘯小幅虧損，在AI興起帶動下，近年營收與獲利明顯成長，佔有獨特市場地位；旺矽MEMS探針卡於 2019年開發成功並生產，目前市佔約2%，全球排名約11-12名，在MEMS市場急起直追，未來市佔將大幅成長。

旺矽為全球前五大探針卡供應商，競爭對手為美商FormFactor、義大利Technoprobe等國際大廠，旺矽在傳統懸臂式（CPC）和垂直式（VPC）探針卡市佔率為全球第一。

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