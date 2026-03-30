2500億美元信用擔保 國發會規劃3方案盼金融機構踴躍參與

國發會今召開「支持企業投資美國融資保證機制」說明會，主委葉俊顯於會前對外說明。（國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕針對台美協議中2500億美元的政府信用擔保，國發會今下午邀集8家公民營金融機構召開「支持企業投資美國融資保證機制」說明會，主委葉俊顯表示，國發會規劃分5期推動，首期籌資目標12億美元，由國發基金出資至少8億美元，預計4月底前報行政院核定，最快6月底開放申辦並開始簽約。

葉俊顯說明，這項機制以20倍槓桿倍數推算，整體專款需求約為62.5億美元。他指出，規劃初期國發基金出資比例較高，以發揮政府帶頭作用並開啟融保機制，後續隨著市場反應踴躍及趨勢成形，政府資金將逐步退場，目標最終達成國發基金與銀行團出資1:1。

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企業融資用途主要針對生產性事業、機器設備及營運資金，協助企業在美組建產業聚落。國發會規劃將對單一企業設定融資上限，確切金額將進一步與銀行團研議，並尊重金融機構的專業授信判斷。

今日會議包括八大公股在內、約38家公民營金融機構參與，根據國發會規劃，設計類似普卡、銀卡與金卡等3種參與方案供金融機構選擇，額度分別為2500萬、5000萬及7500萬美元。若金融業者在半導體或資通訊供應鏈已有豐富授信經驗，也可就金卡額度以1000萬美元為單位往上累加。為減輕銀行資金成本與資本適足率壓力，參與機構僅需先繳納1/5的簽約金，餘下金額視實際授信案回補，風險係數則設定約20%。

葉俊顯強調，3月中旬已與銀行公會及金管會、財政部進行溝通，相關單位評估該機制對國銀資本適足率影響不大，金融業者對此反應亦相當正面。國發會將於今日會議後收斂各方意見，將配合銀行董事會運作時程推進。這套方案被視為政府與企業雙贏的機制，希望透過政府引領讓更多金融機構進場，協助台灣產業在全球佈局中建立堅實後盾。

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