看好科技趨勢引領股市成長，元大納斯達克精選ETF4月8日起募集。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好科技趨勢引領股市成長，元大投信與Nasdaq指數公司合作推出「元大納斯達克精選（009820）」，預計4月8日至14日募集，發行價10元。元大投信董事長劉宗聖表示，這檔ETF是從納斯達克100指數的架構中再精選出30檔，放大強勢股對績效的貢獻度，不過，長期波動度也較納斯達克100指數略高；元大投顧董事長胡睿涵也提醒投資人，波動度高就更需要定期定額、長期投資。

元大投信指出，此次募集的「元大納斯達克精選」ETF追蹤「納斯達克100增強成長指數」，是在納斯達克100指數之上，加入四大評分項目，包括研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，更可望篩選出領漲個股，指數成分股也從100檔減少為30檔，放大強勢股對績效的貢獻度。

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據Nasdaq資料顯示，「元大納斯達克精選」ETF追蹤的納斯達克100增強成長指數，若以2006年11月30日至2025年年底，價格報酬率為2403%，遠超過同期間納斯達克100指數的1310%；在2023至2025年AI起步成長期間，納斯達克100增強成長指數更來到273%，領先納斯達克100指數的131%。

元大投信指出，據彭博資訊統計，目前全球百大科技股有76%為美國企業，且盈利成長能力大幅優於非科技股，具代表性的輝達、Alphabet、蘋果、博通等均掛牌Nasdaq交易所，即追求成長不能錯過美國科技股，而投資美國科技股，Nasdaq是最領先的選擇；不過，元大投信也提醒，納斯達克100增強成長指數目前高度投資資訊科技、通訊服務類股，產業風險較為集中，且報酬表現聚焦30檔個股的同時，長期波動度也較納斯達克100指數略高，投資前應留意。

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