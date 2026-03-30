LINE聊天頁大改版！3大升級上線 找好友、看相簿一鍵搞定

LINE宣布推出聊天頁面全新改版，針對用戶最頻繁使用的核心功能進行優化，整合好友、相簿與常用操作，透過簡化使用路徑，讓整體溝通體驗更直覺流暢。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE 今（30）日宣布推出聊天頁面全新改版，針對用戶最頻繁使用的核心功能進行優化，整合好友、相簿與常用操作，透過簡化使用路徑，讓整體溝通體驗更直覺流暢。此次更新已於日本率先上線，台灣則自即日起採「批次發布」方式陸續推送，用戶更新至 26.4.0（含）以上版本，將逐步看到新版介面。

此次改版從實際使用痛點出發，首先針對「找人」流程進行優化。LINE新增「好友分頁」，直接設置於聊天列表上方，用戶可一鍵切換至好友名單，不再需要回到「主頁」搜尋聯絡人，大幅縮短從尋找到開啟對話的操作路徑，提升溝通效率。

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在此基礎上，LINE進一步改善內容查找體驗。過去若要尋找照片，用戶往往需逐一進入各聊天室翻找，如今透過「所有相簿」功能，將不同對話中的相簿集中整合，並設置於好友分頁下方，用戶可直接瀏覽所有已建立的相簿，快速定位所需內容，幅縮短操作時間。

此外，聊天頁面右上角也新增「＋」功能入口，將加入好友、建立聊天室、全部標記為已讀等常用操作集中收納，讓高頻功能更容易觸及，整體操作更順手。

值得注意的是，更新完成後，部分用戶在首次開啟時，將看到由人氣角色熊大引導的互動式說明頁，逐步介紹新版功能，協助快速上手。

LINE指出，此次聊天頁改版只是整體介面升級的第一步。未來將分階段推動更大規模的UI優化，包括打造專屬電商頁面等新功能，持續擴展平台服務場景，強化從通訊工具邁向多元生活平台的布局。

至於「批次發布」機制，LINE說明，重大功能更新將分批推送至用戶端，以確保系統穩定與使用體驗一致。因此，即使用戶已更新至指定版本，仍可能尚未立即看到新功能，需待後續推送完成後方可使用。

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