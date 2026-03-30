立委呼籲房市管制應考慮區域差異 楊金龍鬆口回應了

央行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行在3月理監事會議後宣布「微調」第七波房市信用管制措施，將第二戶貸款成數從5成升至6成，有立委提出台灣區域發展差異大，房市管制不該採取全國統一標準，不利地方發展。對此，央行總裁楊金龍坦言，當初將信用管制擴大到全國試用是因為炒房熱潮蔓延，未來不排除調整回來。

楊金龍今日赴立法院財委會進行業務報告。對於近期房市管制鬆綁議題，楊金龍表示，只是「微調」，他強調真正用意是呼應民眾需求，且因信用管制有一定成效，雖然尚未達到完全滿意的程度，但政策不應「硬邦邦」毫無彈性。對於業界憂心房市已邁入「硬著陸」，楊金龍則不認同，重申央行目標始終是引導房市穩定「軟著陸」。

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民進黨立委林岱樺在質詢中直指，即便是六都內部，北中南的購屋壓力與基礎建設資源長期存在巨大落差。她以交通建設為例，北北基桃擁有綿密的捷運路網與數十條快速道路；反觀南部的高雄與屏東，至今僅靠台 88 線支撐，第二條快速道路（國七）仍在規劃階段。

林岱樺強調，央行執行管制時應納入「區域差異指標」，針對特定房市過熱區實施高強度管制，但對於非六都、農業區或基礎建設發展中地區，應給予較大的信貸彈性與差別貸款成數。她呼籲，政府應支持地方創生與人口回流，避免全國一致的金融政策淪為對南部的「區域歧視」。

立委吳秉叡呼應林岱樺說法，他指出全球都市化導致鄉村人口流失，若要維持地方特色並鼓勵青年返鄉務農或置產，不應在偏鄉採取與大都會區相同的管制標準。吳以故鄉台東為例，認為若年輕人有意回鄉買房，卻因全國統一的貸款成數限制而受挫，將嚴重阻礙地方創生。

吳秉叡建議，房市政策應採取「差別對待」，在嚴控蛋黃區投機行為的同時，對偏鄉及人口外流區域鬆綁，以利區域均衡發展。

針對林岱樺與吳秉叡建言，楊金龍坦言，過去管制原僅針對特定過熱區域（六都及新竹縣市），但因炒房現象先前已從都會區蔓延至全國，「連非都會區也在發燒」，央行才擴大控管範圍。

楊金龍認同林與吳的說法，楊指出，若（房市降溫）達到某個程度，必須要把政策 「Reverse」 回來。央行將在兩週內針對納入「區域發展指標」進行檢討評估。

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