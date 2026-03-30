油價若破百美元CPI恐飆1.9％ 楊金龍：央行穩匯防輸入性通膨

中央銀行總裁楊金龍於立法院財政委員會備詢（記者陳逸寬攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事持續升溫，國際油價飆升，對國內通膨與經濟前景帶來不確定性。中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院財委會進行業務報告並備質詢時表示，央行內部評估，如果今年油價均價升至每桶100美元，國內消費者物價指數（CPI）年增率可能上升至1.9％。他並強調，央行會維持匯率穩定以防止輸入性通膨疑慮，並緊盯物價變化，一旦有通膨預期上揚情況，就會採取緊縮的貨幣政策。

楊金龍指出，央行已在3月理監事會議後，將今年CPI年增率預估上調至1.8％，當時是在納入政府平穩物價機制後、以每桶油價85美元估算，這是國際各大預測機構對於油價預測的中位，相較於去年平均油價58.3美元，已大幅調升約45％，且美國副總統范斯也說，戰事約在4-6週內結束。

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有立委質疑央行是否太過樂觀？楊金龍回應，經濟預測通常不會一開始就採用「全面戰爭且長期延續」的極端假設，隨時間推進與情勢變化，會滾動調整情境分析。他也補充，油價走勢具有高度不確定性，若戰事快速結束，價格也可能回落至70美元水準。

在政策工具上，楊金龍說明，政府已有穩定油價與物價的機制，若能源價格持續上漲，相關部會可擴大平抑措施；央行則會維持匯率穩定，以防止輸入性通膨疑慮，這是央行的職責，因為油價高，匯率若大幅貶值會雪上加霜，但央行維穩匯率並沒有設定防線，其次，在通膨預期升溫時，央行也會適時採取貨幣政策調整。

楊表示，利率屬於需求面工具，當油價上漲屬供給面因素時，應以供給面措施因應；不過，央行也隨時「stand by」，一但發現通膨預期出現上揚，央行就會採取緊縮貨幣政策。

今年經濟成長率能否達到7％，楊金龍表示，只要戰事為短期，且未影響美國雲端服務供應商投資，台灣出口動能仍可維持，整體經濟成長可持審慎樂觀態度。他強調，央行將持續收集資料，並於每年3、6、9、12月的理監事會議中，依據最新數據調整預測與政策。

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