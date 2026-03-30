他年賺135萬果斷「提早退休」後悔了 崩潰喊「當初絕對不該辭職」

日媒以真實案例揭示，高額退休金雖能帶來短期安全感，但伴隨稅負增加與長期收入減少的風險。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕有些企業推動優退制度，提供高額補償吸引員工離職，然而背後風險逐漸浮現。日本一名男子在49歲時果斷離職，選擇公司優退方案，領取約1600萬日圓（約新台幣317萬元）退休金後提前退休，原以為可暫時無憂，卻因收入大幅縮水與稅負壓力，陷入長期後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年56歲的A先生（化名）過去年收入約680萬日圓（約新台幣135萬元）。因不滿職場壓力與對未來感到不安，毫不猶豫在49歲時向申請公司早期退休優遇制度，領取包含加碼在內約1600萬日圓的退休金離開職場。

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A先生回憶，當時看到帳戶入帳大筆金額，一度認為「生活可以暫時無虞」。事實上，若持續工作堅持至60歲，薪資累計可望超過7000萬日圓（約新台幣1388萬元），他坦言當時未充分評估長期影響。

離職後，他透過再就業支援計畫轉職至其他公司，然而，殘酷的現實是年收入僅約350萬日圓（約新台幣69萬元），幾乎減半。儘管工作壓力與人際關係並未改善，薪資卻大幅縮水，使他深感落差。更嚴峻的是，離職隔年需依前一年高收入繳納稅金與相關社會保險費，在收入減少的情況下，稅負反而成為沉重負擔。此外，收入下降也影響未來年金給付水準，進一步加劇財務壓力。

A先生深感後悔地說「如果可以回到當時，我一定會告訴自己不要辭職。」坦言當初只著眼於眼前的退休金，忽略稅務與年金影響，是最大的錯誤。

專家指出，近年日本企業在業績穩定下推動「黑字裁員」，透過優渥條件鼓勵中高齡員工離職。然而，中高齡再就業普遍面臨薪資下降問題。調查顯示，約45%退休再就業者認為薪資低於預期，43.7%認為年收入降幅超出想像，顯示轉職後收入縮水已成常態。

專家提醒，高額退休金雖能帶來短期安全感，但伴隨稅負增加與長期收入減少的風險。民眾在考慮提前退休時，應審慎評估再就業後收入與整體財務規劃，避免因短期利益做出後悔決定。

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