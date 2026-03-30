78歲阿北昔年賺397萬爽退休 如今卻「慘淪賣房、租公寓」下場曝

日媒以真實案例揭示，高收入退休族應及早規劃老後生活，衡量現金流與支出能力，捨棄不必要的虛榮支出。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕即便過去擁有高收入，也不代表晚年生活無憂。日本一位78歲阿北曾年收2000萬日圓（約新台幣397萬元），退休後卻在70多歲搬入月租8萬日圓（約新台幣1.6萬元）的公寓。過去的華麗生活，如今已成回憶，也揭示了高收入退休族可能面臨的財務隱憂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，78歲的田中正雄（化名）過去在地方大企業擔任管理職。他在公司內部以事業有成的領導者而聞名，帶領很多下屬，經常與客戶共進晚餐和打高爾夫球。他的妻子美智子（化名，75歲）身為公司經理的妻子，也十分重視與當地社區的關係。

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正雄60歲退休，但透過再就業制度繼續工作到65歲。完全退休時，他有2500萬日圓（約新台幣496萬元）的退休金和1500萬日圓（約新台幣297萬元）的存款，總資產達到4000萬日圓，加上年金每月約30萬日圓（約新台幣5.9萬元），看似資金充裕。

然而，夫婦兩人面臨一個嚴重問題，就是他們無法降低生活水平。他們仍維持退休前的生活水準，包括每月高爾夫與聚餐支出6萬日圓（約新台幣1.2萬元）、餐費12萬日圓（約新台幣2.4萬元）、每年一次40萬至50萬日圓（約新台幣7.9萬至9.9萬元）的旅遊，以及高級購物消費，導致資產逐年縮減。

大多數情況下，人們退休後收入減少，都會相應地降低生活水平。然而，正雄和妻子卻發現改變生活方式非常困難，主要原因是「社會地位」。他覺得鄰居和以前的同事都認為他是「一家大公司的成功人士，擔任經理職位」。而美智子也有同樣的想法。

為了維持這種生活方式，夫妻倆每月需要大約50萬日圓（約新台幣9.9萬元）的開銷。即使有30萬日圓的退休年金，每月也需要從積蓄中提取約20萬日圓（約新台幣4萬元），導致退休積蓄大幅縮水。

面對75歲後年金減少，以及逐漸增加的醫療費及房屋維修費，夫妻倆最終決定賣掉房子，增加手中資金，再以月租8萬日圓公寓安置生活，保留資產以延長老後財務安全。

專家提醒，高收入退休族應及早規劃老後生活，衡量現金流與支出能力，捨棄不必要的虛榮支出，避免資產縮減過快。

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