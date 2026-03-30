全台最愛點兒童餐城市出爐！外送「御三家」年收5千萬、宜蘭成長最猛

foodpanda數據指出，兒童餐點界「御三家」分別為麥當勞、Sukiya 與CoCo壹番屋咖哩，年成長達3成、年度銷售額逼近5000萬元。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著連假與兒童節將至，foodpanda觀察到「兒童經濟」明顯升溫。在小家庭與雙薪家庭成為主流的背景下，家長對於便利且多元的餐飲需求持續提升，也讓外送平台逐漸從單純的餐點配送服務，轉變為支援日常育兒的重要角色。整體而言，兒童相關消費已不再侷限於節慶，而是逐步融入日常生活，成為穩定成長的市場動能。

從foodpanda平台數據來看，全台最愛點兒童餐點的前三大城市由「桃園」奪冠，其次為台中與宜蘭，其中宜蘭年成長率高達4成，為全台成長最快的區域，顯示兒童餐飲需求正快速擴散至各地，並持續升溫。這也反映出現代家庭在忙碌生活中，對於即時且方便的餐飲解決方案依賴加深，讓兒童餐從過往偏向節慶性質的消費，轉變為日常剛性需求。

請繼續往下閱讀...

在品牌表現方面，被譽為兒童餐點界「御三家」的麥當勞、Sukiya與CoCo壹番屋表現尤為亮眼，三大品牌年度銷售額逼近5000萬元，且年成長達三成，展現強勁的市場動能。此一趨勢不僅凸顯品牌在兒童餐市場的吸引力，也進一步印證外送平台已成為許多家長在日常照顧孩子飲食上的「神隊友」，推動整體兒童餐飲市場持續擴大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法