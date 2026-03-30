只要2990日圓！UNIQLO這款「抗皺又快乾」襯衫 網讚：1件打通關

UNIQLO這款「抗皺又快乾」襯衫，只要2990日圓。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕春天氣溫變化無常，正是疊穿搭配、展現時尚魅力的好時節，讓你可以根據不同場合打造不同造型，達人表示，優衣庫（UNIQLO）這款售價2990日圓（約新台幣598元）超夯「人造絲七分袖襯衫」，簡潔俐落的造型，又不會過於暴露，使其能夠輕鬆駕馭從辦公室休閒到日常穿著的各種場合，網友也大讚不易起皺，又百搭，且速乾，非常適合短途旅行。

日媒報導，達人指出，優衣庫的「人造絲七分袖襯衫」是1款基本款卻又非常百搭的單品，非常適合這個季節。七分領設計（打造出適中的V領效果）既保持了簡潔俐落的造型，又不會過於暴露，同時為鎖骨和領口增添了一絲輕盈感，使其能夠輕鬆駕馭從辦公室休閒到日常穿著的各種場合。

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這款襯衫有白色、深棕色、深灰色和黃色４種顏色可選，柔和的色調使其易於與其他單品搭配。另１個優點是布料具有抗皺性，洗後不易起皺，容易打理，非常適合日常穿著。

購買過這款商品的顧客在官網評論道：「它不貼身，而且百搭，可以搭配任何下裝。它乾得很快，所以我短途旅行時會帶上幾件不同顏色的。」、 「我推薦這款春季上衣給冷色調膚色的人。我對它百搭的黃色一見我百搭！」、 「它洗後易於打理；不易起皺，只需拉伸晾乾即可」、 「1件襯衫適合各種場合，不僅適合日常穿著，也適合非正式面試和聚會」。

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